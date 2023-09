Pena di morte con azoto puro | in cosa consiste

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In Alabama di terrà la prima esecuzione capitale attraverso inalazione dicui verrà sottoposto Kenneth Eugene Smith, in carcere dal 1998. Si tratta di una condanna da effettuare attraverso l’inalazione forzata di un elemento presente nell’aria che respiriamo ma che, in assenza di ossigeno, può causare la perdita di conoscenza con successiva. Dal punto di vista strettamente tecnico il detenuto sarà immobilizzato su di una barella e, successivamente, gli verrà fatta indossare una maschera per coprire naso e bocca. A quel punto si spingerà a forza l’all’interno dei suoi polmoni. Una pratica che ha sollevato più di un’obiezione per vari ed evidenti motivi. Angie Setzer, l’avvocata dell’organizzazione non governativa Equal justice initiative, che si occupa dei diritti dei detenuti, ha riferito che ...

Curiosità: La pena di morte (detta anche pena capitale) è una sanzione penale la cui esecuzione consiste nel togliere la vita alla persona condannata.

