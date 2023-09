Pd | Ottavia Piccolo | ' Fiducia in Schlein | andrò a iscrivermi'

Curiosità: Ottavia Piccolo (Bolzano, 9 ottobre 1949) è un'attrice e doppiatrice italiana.

Elly Schlein "Ho molta fiducia in lei. Tanto da andare a iscrivermi al Partito democratico ". Lo dice l'attricea Otto e Mezzo, su La7 il 20 settembre. Interpellata da Lilli Gruber sul nuovo corso del Pd,si dichiara convinta che se diversi iscritti stanno lasciando il Partito ...Seguiranno le più acclamate protagoniste femminili: Melania Giglio nell'esclusivo debutto di Amy Winehouse - L'amore è un gioco a perdere;nei panni di Anna Politkovskaja in Donna non ...

Lilli Gruber a Ottavia Piccolo: "E come dovremmo cambiare approccio" La7

Ottavia Piccolo dà voce ad Anna Politkovskaja: «Emozioni senza piagnistei» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Interpellata da Lilli Gruber sul nuovo corso del Pd, Piccolo si dichiara convinta che se diversi iscritti stanno lasciando il Partito democratico, "ne arriveranno molti altri". "Schlein sta facendo ...Il Teatro Gerolamo, uno dei simboli della cultura milanese, ha presentato in conferenza stampa la nuova stagione 2023-2024. In armonia col presente, i nuovi appuntamenti terranno fede al passato, most ...