Pd | Marcucci a minoranza | ' uscite da partito e costruiamo casa riformisti'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - “Io, Enrico Borghi, Giuseppe Fioroni, oggi Rosa Maria Di Giorgi e tanti altri, abbiamo capito per tempo che nel Pd di Elly Schlein non ci sarebbe più stato spazio per i”. Così il presidente di Libdem Europei Andrea, già parlamentare dem. “Non sono contento di aver avuto ragione - continua- ma la realtà di oggi è sotto gli occhi di tutti: il Lingotto, la vocazione maggioritaria, la passione per le riforme del periodo di Renzi, il jobs act, gli impegni internazionali con la Nato, non sono solo acqua passata, ma sono provvedimenti da abiurare. Ai tanti amici che sono rimasti nel Pd, dico, venite nei Liberali democratici, per costruire insieme ladei”.