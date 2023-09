Pavia | peste suina | polizia e Ats sgomberano rifugio a Sairano | abbattuti tutti i maiali

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Milano, 20 set.(Adnkronos) - E' stato sgomberato nelle prime ore di stamane ilCuori Liberi di, in provincia di, dove decine di attivisti si erano radunati per difendere iospiti del Santuario. Lo riporta l'associazione 'Essereanimali', spiegando che "gli uomini die Ats si sono presentati tra le 6 e le 7 di questa mattina, le camionette dellahanno circondato il, poi gli animalisti sono stati invitati a lasciare ilaltrimenti sarebbero stati portati in Questura. Alcuni attivisti hanno tentato di resistere, ma sono scattate le cariche ed alcuni sono rimasti feriti ed è stato necessario l'intervento del 118". Da alcuni giorni gli attivisti erano sul posto per tenere sotto controllo la ...

Curiosità: Pavia (IPA: /pa'via/, ; [p'vi] in dialetto pavese) è un comune italiano di 70 857 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Lombardia.

...a guardia di dieci maiali per evitare che venissero abbattuti in seguito all'allarme per la... hanno sgomberato il presidio, consentendo che venisse eseguita l'ordinanza di Ats. Un'azione ......sgombro del rifugio di Zinasco () "Progetto Cuori Liberi" la protesta portata avanti da alcuni giorni di diversi animalisti a guardia di dieci maiali destinati al macello perchè colpiti da...

Peste suina, a Pavia abbattuti oltre 33mila maiali TGCOM

Uccisi i dieci maiali del progetto Cuori Liberi, nel pavese: alcuni avevano contratto la peste suina ma per i volontari non c'era alcun pericolo per l'uomo.Da una parte gli animalisti, da un’altra la polizia. In mezzo nove maiali destinati all’abbattimento per l’allarme che da mesi si vive in provincia di Pavia per la peste suina. Una situazione molto ...