Paura a Buckingham Palace | c' è un intruso e non è la prima volta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un uomo ha scavalcato un muro e ha raggiunto le scuderie reali, ma non è certo il primo a trovare una falla nei sistemi di sicurezza delle residenze reali, da Londra a Windsor. Il più famoso resta Michael Fagan, ricordato anche in The Crown. Ecco perché