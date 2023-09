Paupisi-Torrecuso | due comunità in festa per San Pio e pellegrinaggio a Pietrelcina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche le Parrocchie Santa Maria del Bosco die Sant’Erasmo Vescovo divivranno le celebrazioni eucaristiche per laliturgica di San Pio da. Sabato 23 settembre ain località Fabbricata, nei pressi della statua del Santo, alle ore 18.30 recita del santo rosario e celebrazione della santa messa. A, invece in Largo G. De Marco dove c’è la statua del Santo di, sempre alle ore 18.30 sarà celebrato il santo rosario e la santa messa. Domenica 24 settembre invece le due parrocchie si uniranno ‘Sui passi di San Pio da” con il XIVa piedi, all’inizio dell’Anno Pastorale, dapassando per ...