Parte la petizione popolare per Villa Severi | l’Amministrazione comunale si occupi di questo parco

Curiosità: La petizione ereditaria (in latino hereditas petitio) è il mezzo processuale attraverso cui chiunque affermi di essere erede può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo, al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi.

