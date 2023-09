Parigi-Berlino | un documento per il futuro dell’Ue Scrive Zagari

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 settembre 2023) È notizia di poche ore fa chehanno presentato unintitolato “Sailing on High Seas: Reforming and Enlarging the Eu for the 21 st Century”, scritto da un gruppo di lavoro di esperti, con proposte concrete su come mantenere governabile l’Ue con 30 o più membri – in particolare, ilpropone che l’Ue al fine di salvaguardare la propria fluidità istituzionale interna (e perciò la propria efficienza) proceda in un contesto allargato lungo quattro cerchi concentrici: 1. L’Inner circle (in teoria avanguardie basate sulla volontà di esserci ); 2. L’Ue; 3. Membri associati; 4. La Comunità politica europea un’associazione libera di leader europei che si incontrano due volte l’anno per discutere. Ilpoi spazia anche su altri temi affini all’eterna dinamica ...