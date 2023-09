Papa Francesco “Tacciano le armi nel Nagorno Karabakh | cercare la pace”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri mi sono giunte notizie preoccupanti dal, nel Caucaso meridionale, dove la già critica situazione umanitaria è ora aggravata da ulteriori scontri armati. Rivolgo il mio appello ancora a tutte le parti in causa e alla comunità internazionale affinchèlee si compia ogni sforzo per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone e il rispetto della dignità umana”. Questo l'appello lanciato daal termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro perchèlee si trovino soluzioni pacifiche nel. Non è mancata, poi, la richiesta del Pontefice di pregare per l'Ucraina: “Restiamo uniti nella vicinanza e nella preghiera ...

Curiosità: Papa Francesco, in latino: Franciscus PP., in spagnolo: Francisco, nato Jorge Mario Bergoglio (pronuncia italiana /ber'go/; pronuncia spagnola [ße'oljo], [be'oljo]; Buenos Aires, 17 dicembre 1936), è, dal 13 marzo 2013, il 266º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Di cittadinanza argentina, è il primo papa proveniente dal continente americano.

- - > Ansa . "Un apostolo pieno di zelo per l'Africa". Così, riprendendo stamani il ciclo di catechesi "La passione per l'evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente" durante l'udienza generale in piazza San Pietro e incentrando la sua ...Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini eRenga, ha deciso di non seguire la strada dei genitori. Pur avendo dimostrato doti canore esibendosi con il papà sul palco, ha scelto di seguire ...

Papa Francesco alza il livello di allarme: “Il mondo nella morsa di una terza guerra mondiale, con la… Il Fatto Quotidiano

Papa Francesco torna ad ammonire il mondo sulla terza guerra mondiale: Combattiamo poco alla volta Fanpage.it

Questo l’appello lanciato da Papa Francesco al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro perchè tacciano le armi e si trovino soluzioni pacifiche nel Nagorno Karabakh. Non è mancata, poi, la ...Città del Vaticano, 20 set. (askanews) - Papa Francesco, al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, ha invitato i fedeli ad una ...