Paolo Gentiloni per sotterrare Schlein | retroscena | il piano-Pd Tutto torna?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ellya Palazzo Chigi non rientrerebbe nei piani dei vertici dem per il futuro, nonostante il desiderio della segretaria di candidarsi come premier. La leader del Pd non lo avrebbe mai nascosto. In quest'ottica va letto il suo tentativo di mettere insieme le opposizioni su temi come il salario minimo e la sanità pubblica. È come se lavolesse dimostrare di poter creare un'alleanza in chiave anti-destra. Tolta, però, chi sarebbe il candidato ideale dei dirigenti dem per Palazzo Chigi? Secondo il Foglio, "il nome che ricorre in tutte le conversazioni riservate è uno solo: quello di", che attualmente ricopre la carica di commissario europeo a Bruxelles. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano di Claudio Cerasa, però, l'ex premier non si sarebbe ancora fatto ...