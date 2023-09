(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Un'di bilancio eil potenziale didell'Ue". E' quanto ha osservato in un workshop a Francoforte Fabio, membro del board esecutivo della Bce e ...

Curiosità: Leon Edward Panetta (Monterey, 28 giugno 1938) è un politico ed ex militare statunitense di origini italiane, esponente di rilievo del Partito Democratico.

E' quanto ha osservato in un workshop a Francoforte Fabio, membro del board esecutivo della ... Per questo ha sottolineato la necessità di"flessibilità sufficiente nella nostra governance ...ha ribadito chegovernance solida sui bilanci è"pietra angolare" per il progetto europeo. E che preservare la sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche "richiede ...

Panetta,’una governance efficace dovrebbe sostenere la crescita’ La Sicilia

Panetta (BCE): l'Unione dei mercati dei capitali necessita di una ... EURACTIV Italia

Secondo il numero uno di Confindustria, l'innalzamento dei tassi è pericoloso, è da monitorare, e lo spread va tenuto sotto controllo. Per il futuro governatore della Banca d'Italia, una governance ef ..."Un'efficace governance di bilancio e dovrebbe sostenere il potenziale di crescita dell'Ue".E' quanto ha osservato in un workshop a Francoforte Fabio Panetta, membro del board esecutivo della Bce e fu ...