Palpeggia una ragazza per strada e la mamma lo difende | “Dovresti essere contenta”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La mela non casca tanto lontano dall’albero. È proprio il caso di dirlo. Quanto accaduto a Pescara, dove un 30enne hato una 20enne per, è emblematico del fatto che la violenza sulle donne è un problema culturale, di educazione (di ineducazione a dirla tutta) e in quanto tale non appartiene solo agli uomini, ma ad un’intera società. È, quindi, un problema di tutti gli agenti che la influenzano. La cultura patriarcale, e con essa quella dello stupro, può crescere ovunque: in famiglia, a scuola, al lavoro. Senza differenze di genere o di ceto. È un’erbaccia, sempreverde e resistente, in questo senso per nulla discriminante. Ha radici profonde, sotto qualsiasi terreno. Che esso sia il giardino di una villa di lusso o un campo incolto. Cresce e germoglia indisturbata, fino a diventare infestante, se nessuno si preoccupa di sradicarla. Per ...