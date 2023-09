Palmanova Concorso Equitazione | dressage | Cross Country e salto ostacoli 22-24 settembre

Leggi su udine20

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Prenderanno il via venerdì 22 e si concluderanno domenica 24, le gare delCompleto Internazionale di3*** a. Le competizioni si terranno tra il Campo“Ettore Lajolo” e i Bastioni tra Porta Udine e Aquileia. Le competizioni, aperte alla partecipazione del pubblico, iniziano verso le 9 del mattino per poi concludersi nel primo pomeriggio, al completamento della performance dei vari atleti. Durante la prima giornata, cavalieri e amazzoni si sfideranno in una gara dinel Campo“E. Lajolo” fuori Porta Udine. Sabato 23 prova disulla cinta bastonata tra Porta Udine e Porta Aquileia sui percorsi creati dal Centro Ippico Militare del Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) che supporta ...