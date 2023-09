Pallavolo | Manfredi | ' soddisfatti dagli Europei | ripagato il duro lavoro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Si è chiuso un mese di grandi emozioni legate alla. Per mesi abbiamo lavorato duramente all'organizzazione dei Campionati2023 ma siamo stati ampiamente ripagati dai risultati raccolti in ogni città. Quando due anni fa abbiamo deciso di lanciarci in questo ambizioso progetto il nostro obiettivo principale era regalare alla maggior parte degli appassionati italiani la possibilità di vedere dal vivo le nostre nazionali, oltre ad alcune delle migliori squadre del continente. La risposta del pubblico è andata oltre ogni aspettativa; per le gare delle nazionali, infatti, abbiamo registrato sempre il sold-out, ma anche nelle altre giornate gli spettatori hanno dimostrato un grande interesse verso il volley. Uno dei dati, infatti, che ha colpito di più è la percentuale di riempimento totale dei palazzetti, per ...