“Palestrati e inamidati | ecco com’è il nuovo Grande Fratello” | Signorini risponde alla critica

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Alfonsoha pubblicato su Chi Magazine una lettera di un telespettatore indignato per la nuova linea editoriale delche ha preso il via lo scorso 11 settembre su Canale 5. “Ildi”,Che mondo strano: Pier Silvio Berlusconi ha voluto moralizzare il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.