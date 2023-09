Pagelle Real Sociedad-Inter | i voti ai protagonisti del match

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 1ª giornata di Champions League 2023/24:Ledeideltraed, valido per la 1ª giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024.(4-3-3): Remiro 6; Traoré 6, Zubeldia 5.5, Le Normand 6, Tierney 6 (61? Ali Cho 5.5); Merino 7, Zubimendi 6.5, Mendez 7 (84? Pacheco SV); Kubo 5.5 (71? Odriozola SV), Oyarzabal 6.5 (71? Sadiq SV), Barrenetxea 7 (61? Munoz 5.5). Allenatore: Alguacil 6.5.(3-5-2): Sommer 7.5; Pavard 6, De Vrij 6 ...

Curiosità: Rodrygo Silva de Goes, noto come Rodrygo Goes o solo Rodrygo (AFI: /o'digu 'siwv di gjs/; Osasco, 9 gennaio 2001) è un calciatore brasiliano, attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana.

Ledell'Inter . Top e flop dellaSociedad . Il tabellino diSociedad - Inter 1 - 1 .Sociedad - Inter, la chiave della partita. Simone Inzaghi si diverte a rimescolare un po' ...Nel post - partita su Mediaset Infinity , ci sarà una vasta sintesi di "Sociedad - Inter." ... Monica Bertini , e ospiti vari: highlights, interviste, commenti,e analisi di tutte le ...

Real Madrid-Union Berlin 1-0, le pagelle: Bonucci muro, Bellingham ancora decisivo TUTTO mercato WEB

Real Madrid-Union Berlino 1-0, Bellingham frantuma i sogni dei ... Eurosport IT

SOMMER 6,5 Incolpevole sul gol. Per il resto si fa trovare pronto. Un paio di interventi di grande valore. PAVARD 5 Alla sua prima in nerazzurro è completamente fuori fase. Perde ...Champions League, le pagelle di Real Sociedad-Inter 1-1: i top e flop della partita. Bastoni oggi non c'è e Mendez ne approfitta. Nel finale ci pensa Lautaro Martinez a rimettere le cose a posto.