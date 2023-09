Pagelle Italia-Uruguay 38-17 rugby | un primo tempo osceno | poi gli azzurri rialzano la testa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Si è appena conclusa la seconda sfida dell’ItalallaWorld Cup 2023 in Francia e avversario di giornata era l’. Match dalle due facce, con undove (quasi) tutti glisono insufficienti e una ripresa che vede l’rialzare la, soprattutto grazie a Lorenzo Cannone, Ange Capuozzo e Monty Ioane. Capuozzo 6,5: Si mette subito in mostra con il calcio dopo due minuti di gioco che porterà alla meta di Pani e anche sulla meta di Lamaro ci mette, letteralmente, la mano. Tra i migliori.Pani 6,5: Va subito in meta, mostrando coraggio e sicurezza nei propri mezzi. Sempre presente e attivo, uno dei migliori.Brex 6: Come sempre si fa notare in difesa, ma anche con un paio di possessi che fanno guadagnare metri importanti ...