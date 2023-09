Pagelle Italia-Colombia 3-0 volley femminile | Villani brilla nel turnover | Lubian macina ace | Bosio confidente

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’ha liquidato lacon un comodo 3-0 (25-15; 25-20; 25-20) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il. La nostra Nazionale si è imposta a Lodz (Polonia) contro la compagine sulla carta più modesta del raggruppamento e ora si lancia verso il trittico finale contro USA, Germania e Polonia che nel weekend determinerà quali saranno le due squadre qualificate ai Giochi. Il CT Davide Mazzanti ha operato un massiccio, lasciando a riposo titolari come Myriam Sylla, Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Elena Pietrini, Eleonora Fersino e dando spazio alle cosiddette seconde linee come Francesca, Sylvia Nwakalor, Alice Degradi, Beatrice Parrocchiale. Di seguito le ...