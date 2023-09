Pagelle Braga-Napoli 1-2 | voti e tabellino Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

Le pagine, i risultati e il racconto di Napoli-Braga 1-2, match della prima giornata della fase a gironi di Champions League. Primi tre punti per gli azzurri in una partita rocambolesca, decisa da un autogol nel finale di Niakate. La prima occasione da gol all'Estadio Municipal è di Ricardo Horta, ma col passare dei minuti è il Napoli a fare la partita. Osimhen sfiora il gol a tu per tu con Matheus su regalo di Josè Fonte, poi con un destro colpisce la traversa. L'arbitro olandese Gozubuyuk concede anche un rigore per un contatto tra Osimhen e Niakate, ma al Var cambia idea e fischia fallo in attacco. Nel recupero il gol dell'1-0: Osimhen fa da sponda di testa per Di Lorenzo che al volo trova la traversa-gol.