Padova | un tesoro d’arte | cultura e gastronomia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Situata nel cuore del Veneto,è una città italiana che offre un’incredibile miscela di storia, arte e deliziosa cucina locale. Se stai pianificando una visita a questa affascinante destinazione, sei nel posto giusto. In questo articolo, esploreremo i segreti meglio custoditi di, i suoi luoghi di interesse storico, e le prelibatezze gastronomiche che ti lasceranno a bocca aperta. Un patrimoniole straordinario Basilica di Sant’Antonio Uno dei punti salienti diè la Basilica di Sant’Antonio, un gioiello di architettura gotica. Questa straordinaria chiesa attira visitatori da tutto il mondo con i suoi altari decorati e i maestosi affreschi. Ecco il momento giusto per visitare visitare.it, un sito web che ti guiderà attraverso i dettagli storici e artistici di ...

Curiosità: Antonio di Padova, al secolo Fernando Martins de Bulhões, noto in Portogallo come Antonio da Lisbona (in portoghese António de Lisboa; Lisbona, 15 agosto 1195 – Padova, 13 giugno 1231), è stato un religioso e presbitero portoghese appartenente all'Ordine francescano, proclamato santo da papa Gregorio IX nel 1232 e dichiarato dottore della Chiesa nel 1946. Da principio canonico regolare a Coimbra dal 1210, poi dal 1220 frate francescano. Viaggiò molto, vivendo prima in Portogallo quindi in Italia e in Francia. Nel 1221 si recò al Capitolo Generale ad Assisi, dove vide e ascoltò di persona san Francesco d'Assisi. Terminato il capitolo, Antonio fu inviato a Montepaolo di Dovadola, nei pressi di Forlì. Proprio a Forlì, nel 1222, si mise in luce come predicatore, tanto che in vari documenti è indicato come Antonio da Forlì.

... là dove "per dirla con Tiziano Scarpa - "Sandro Frizziero ha trovato il suo. Non un ... realizzato in collaborazione con l'Università di: al centro dell'approfondimento, per l'occasione, ...Si potrà, infine, partecipare a una divertente caccia alper bambini e famiglie e fare un ... In Veneto , a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, in provincia di, sono previste ...

Niente più aiuti per pagare l'affitto, il governo Meloni svuota le casse di Palazzo Moroni PadovaOggi

Iran, un anno dalla morte di Masha Amini: "La nostra solidarietà al ... il Resto del Carlino

A Padova solo nel 2022 erano sono state accolte quasi 1400 domande ... considerata la situazione attuale - chiude Benciolini - .Nel frattempo continuiamo a lavorare facendo tesoro di tutte le risorse ...La Regione ha comunicato via circolare che non si potrà più contare sui fondi. L’ira del Comune, l’assessore Benciolini: «Scelta che non condividiamo» ...