Pace fatta tra Eziolino Capuano ed il giornalista Reno Giannantonio | il video dell’incontro

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna attesa durata quasi 20 anni, intervallata da un tiepido saluto al ‘Ceravolo’ di Catanzaro poi una lunga attesa. Oggi l’incontro chiarificatore.si è presentato con un fascio di fiori ed una bottiglia di buon vino La Fortezza all’Hotel Lemi dove nel pomeriggio è arrivata la truppa tarantina in vista del match di domani al ‘Vigorito’ contro il Benevento. Una carrambata che il tecnico di Pescopagano, personaggio che fa spesso parlare di sè per i suoi risultati sportivi e per le sue sortite fuori dal rettangolo verde, ha gradito ricambiando l’affetto mostrato nei suoi confronti dallo storicobeneventano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Curiosità: Daniela Garnero, già coniugata Santanchè (Cuneo, 7 aprile 1961), è una politica e imprenditrice italiana, dal 22 ottobre 2022 ministro del turismo nel governo Meloni.

Sono passati tanti anni e la storia di ognuno è proseguita,di incontri, scelte, progetti ... di un pensiero rivolto a un futuro fatto di voglia e gioia di vivere, di stare insieme ine di ...Il dividendo dellasembra ormai scomparso e le tensioni commerciali rischiano di ridurre la ... Riteniamo che si profili un'economiadi prove di forza." Previsioni di impatto sulle strategie ...

Spagna, pace fatta dopo il caso Hermoso: le giocatrici tornano in nazionale, arrivano altre dimissioni Virgilio Sport

Italtennis, pace fatta tra Volandri e Sinner: "Jannik si è fatto sentire tutti i giorni" - Sportmediaset Sport Mediaset

Mentre punta su un vertice di pace, il leader ucraino chiede intanto nuovi aiuti, come farà anche giovedì nella sua (seconda) visita alla Casa Bianca e al Congresso, dopo due importanti bilaterali a ..."Pace fatta con Okereke: Cremonese, l’arma in più", titola Il Giorno. Ballardini ritrova il giocatore dopo un’estate in cui si è rischiato il divorzio. Vista l’assenza per infortunio di Felix, è una ...