Ostia | macabra scoperta in mare | tra gli scogli la carcassa di una balenottera

(Di mercoledì 20 settembre 2023)– Arenata su unaera, senza vita: unaè stata trovata morta incagliata tra i frangiflutti ad, davanti la spiaggia LungoDuca degli Abruzzi, all’incrocio con piazzale Gasparri. A dare l’allarme, dopo l’avvistamento, alla Polizia Roma Capitale sono stati alcuni passanti che hanno notato il cetaceo a circa 20 metri di distanza dal bagnasciuga. Immediato anche l’intervento della Capitaneria di Porto, per coordinare le operazioni di recupero. Per portarle a termine bisognerà attendere un mezzo speciale. Le cause della morte del cetaceo sono ancora da accertare. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

Curiosità: La Basilica di San Giovanni in Laterano, anche definita come la Cattedrale di Roma (nome completo Papale arcibasilica maggiore cattedrale arcipretale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano; in latino: Archibasilica Sanctissimi Salvatoris et Sanctorum Ioannis Baptistae et Ioannis Evangelistae in Laterano), è la chiesa madre della diocesi di Roma, attualmente retta da papa Francesco tramite il cardinale arciprete Angelo De Donatis. È la prima delle quattro basiliche papali maggiori e la più antica e importante basilica d'Occidente. Sita sul colle del Celio, la basilica è la rappresentazione materiale della Santa Sede, che ha qui la sua residenza.

scoperta nel parcheggio di un albergo a, sul lungomare Paolo Toscanelli. Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre è stato rinvenuto sull'asfalto il corpo senza vita di un ...scoperta nel parcheggio di un albergo a, sul lungomare Paolo Toscanelli. Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre è stato rinvenuto sull'asfalto il corpo senza vita di un ...

Topo diventa il pranzo dei corvi, il macabro spettacolo di degrado davanti Lido Centro Il Corriere della Città

I 10 LUOGHI più "SEGRETI" di MILANO Milano Città Stato

Si torna a parlare di degrado a Ostia, riprendendo la situazione fuori controllo di Lido Centro. Questa volta, per decine di pendolari, lo spettacolo si è tinto di colori macabri: chi ha preso il tren ...