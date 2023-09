Osteria “Il Bersagliere” – Colonna

(Di mercoledì 20 settembre 2023)“Il” Via Casilina, km 25,000 – 00030– Roma Telefono: 06/9438032 Sito Internet: www.ristoranteoliodoliva.com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 2,50/30€, primi 11/16€, secondi 14/30€, pizza 12/16€, dolci 6/8€ Chiusura: Domenica sera, Lunedì OFFERTA Pienamente soddisfacente l’esperienza in questo bel ristorante dei Castelli Romani dopo le piccole incertezze rilevate l’anno scorso. La cucina è sempre quella semplice della tradizione, ma stavolta i piatti sono risultati assai più scattanti e incisivi. Abbiamo iniziato con un carciofo alla giudia con bruschetta da manuale e con un morbidissimo mantecato di baccalà con fichi confit e crostone, riuscita digressione in ambito veneto leggermente rivisitata. Tra i primi, di buona esecuzione la classica carbonara, mentre ci ha deliziato la gustosa zuppa ...

Curiosità: L'11º Battaglione bersaglieri "Caprera" è un reparto dell'Esercito Italiano inquadrato nell'11º Reggimento bersaglieri con sede a Orcenico Superiore.

In fondo ha ragione Marco Masetti: "Metti a Pecco una divisa in alta uniforme dae ... fra i volontari di Giuseppe Garibaldi, a brindare in un'In fondo ha ragione Marco Masetti: "Metti a Pecco una divisa in alta uniforme dae ... fra i volontari di Giuseppe Garibaldi, a brindare in un'

«Viviana», successo per la presentazione del libro di Alfredo Guarino ad Anacapri ilmattino.it