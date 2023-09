Osimhen felicissimo di restare a Napoli | il retroscena | “Due stagioni in Arabia valgono più di dieci in Europa | ma i soldi non sono tutto”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I dettagli dietro la turbolenta estate di Victore la decisione di rimanere alanziché accettare altre offerte. José Peseiro, il CT della Nigeria, ha condiviso interessanti dettagli sulla decisione di Victordi rimanere aldurante un’intervista con la Gazzetta dello Sport. Inizialmente, sembrava chestesse considerando un trasferimento, ma alla fine ha optato pere mettersi alla prova a. “All’inizio pensava di andare via, ma poi ha deciso di rimanere e fare del suo meglio a. E iofelice di vederlo ancora competere per grandi obiettivi in”. Peseiro ha condiviso il suo punto di vista sulla recente performance dinelle ...

Il tecnico della Nigeria ha allenato anche i portoghesi: "Squadra che gioca senza pressione. Sarà una gara dura per il Napoli" ...OSIMHEN CT NIGERIA – Intervistato da Il Mattino, Josè Peseiro ha parlato di Victor Osimhen, al quarto anno al Napoli. Così il CT della Nigeria: “All’inizio pensava di andare via, ma poi ha deciso di r ...