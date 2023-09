Oscar 2024 | “Io Capitano” di Matteo Garrone scelto per rappresentare l’Italia nella corsa alle nomination

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Iodirappresenteràper l’come miglior film Internazionale. Il Comitato di selezione istituito presso Anica ha scartato titoli come Rapito di Marco Bellocchio e L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano optando per il film fresco vincitore di due premi all’ultimo festival di Venezia: Leone d’Argento per la Miglior Regia e il Premio Mastroianni per il Miglior attore emergente consegnato al giovane senegalese Seydou Sarr. In una nota ufficiale Anica ha diffuso la motivazione della scelta di Ioda parte del Comitato composto da Alessandro Araimo, Domizia De Rosa, Esmeralda Calabria, Daniela Ciancio, Francesca Lo Schiavo, Giorgio Moroder, ...