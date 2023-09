Origini e Proprietà Alle radici di SICES Corp SA vi è Sovis | una società

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 20 settembre 2023) di investimento con sede in Bulgaria che ha dedicato le proprie risorse e competenze agli investimenti nel settore industriale. Questaha dimostrato nel tempo una profonda conoscenza e una strategia mirata per il settore, creando solidi legami e acquisizioni chiave.SA rappresenta uno dei gioielli di questo portafoglio, agendo come General Contractor e consolidando la reputazione dicome attore di rilievo nell’industria. Il Legame conE/CSA non è nata da un vuoto, ma è stata costituita per assicurare continuità e coerenzaattività di un altro importante player:E/C. Quest’ultima, operante in ambiti delicati e strategici come Oil&Gas, energia, chimica e petrolchimica, ha ...