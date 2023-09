Ordigno bellico della 2^ GM rinvenuto nel bosco di San Vito a Capua

(Di mercoledì 20 settembre 2023). Nel tardo pomeriggio di ieri, su segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri del Nucleo Forestale di Caserta sono intervenuti all’interno dell’area boscata del versante collinare del monte Tifata, identificata come “San”, agro del comune di, frazione Sant’Angelo in Formis, dove hanno, parzialmente nascosto dalla folta vegetazione, uninesploso risalente verosimilmente al secondo conflitto mondiale. I militari dell’Arma, al fine di evitare situazioni di pericolo e che potessero coinvolgere i cittadini in transito e i numerosissimi ciclisti appassionati di mountain bikes che giornalmente percorrono i sentieri battuti dell’area boscata hanno provveduto a delimitare l’area circostante l’con ...

Curiosità: La bomba al fosforo bianco, nota anche come arma al fosforo o munizione al fosforo bianco, è un tipo di ordigno bellico rientrante nella categoria delle armi chimiche, contenente un composto a base di fosforo bianco che brucia rapidamente e causa incendi.

