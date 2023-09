Ora puoi nascondere i contenuti a cui metti like su Instagram

(Di mercoledì 20 settembre 2023)sta attualmente sviluppando un’altra funzione dedicata alla protezione della privacy dei suoi utenti. L’esperto Matt Navarra ha dichiarato che il noto social network sta implementando una funzione (di certo assai gradita ai più) che consentirà agli utenti di mantenere privati i “Mi Piace” che assegnano a post e Reels, impedendo agli altri di vederli. Come alcuni di voi ricorderanno, in passato la piattaforma aveva persino una sezione dedicata all’attività di apprezzamento dei post da parte degli amici degli utenti. Tuttavia, questa sezione è stata eliminata qualche anno fa, e l’unica possibilità rimasta è quella di visualizzare i “Mi Piace” di un post scorrendo tra di essi. Ora,sta pensando a varie soluzioni per quanto riguarda la visibilità dei “Mi Piace”. Gli utenti potranno scegliere se consentire a tutti di visualizzare i loro ...

Curiosità: Ashley Newbrough (Newport, 13 ottobre 1987) è un'attrice statunitense. È conosciuta soprattutto per il ruolo di Sage Baker nella serie televisiva Privileged e di Doris in Kaw - L'attacco dei corvi imperiali.

... che campavano letteralmente della socialità informale di chi gravitava lì, anche per un'. I ... Al primo piano del bardormire, solo alla condizione di appoggiare la testa sul tavolino e ...Inoltre non è che ci siano tante occasioni di allenare in Serie A elo faccio in una piazza a ... Dal divano noncapire. Siamo una pagina aperta che devo ancora scrivere. So che ci sono ...

Innocenti: "Italia, ora puoi tutto". Brividi dall'Uruguay agli All Blacks Quotidiano Sportivo

Orologi di lusso: sogni un Panerai Ora puoi a un prezzo stracciato ... 0-100

Tutte le novità introdotte su PS5 da novembre 2020 al 2023: espansione SSD, VRR, supporto al QHD, accessibilità, Discord, Remote Play e tanto altro.L’Italia del rugby torna in campo oggi alle 17,45 (diretta SkySport 1) nella seconda giornata della Coppa del Mondo, contro l’Uruguay dopo la vittoria all’esordio contro la Namibia. Il presidente dell ...