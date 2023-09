Oppenheimer | la straordinaria colonna sonora di Ludwig Göransson

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tra gli aspetti più rilevanti di, il nuovo capolavoro di Christopher Nolan, vi è ladi. Andiamo a riscoprirla in ogni suo particolare. Tra le eccellenze di, il dodicesimo lungometraggio firmato da Christopher Nolan, ve n'è una sulla quale non ci siamo ancora soffermati con la giusta attenzione: larealizzata dal compositore svedese. Alla seconda collaborazione consecutiva con il regista britannico,si conferma a proprio agio nel seguire le indicazioni di Nolan, recependo perfettamente le idee dell'autore e traducendole in straordinarie note. Dopo l'ottimo lavoro per Tenet,ha ...