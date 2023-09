(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - Al via il tradizionaleorganizzato a New York dal Presidente statunitense in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quest'anno Joericeverà i suoi ospiti al Metropolitan Museum.all'appuntamento la premier Giorgia, che non prenderà parte all'evento.

Curiosità: Guernica è un dipinto di Pablo Picasso. L'ispirazione per l'opera, improvvisa e all'ultimo minuto, arrivò solo dopo il bombardamento di Guernica (26 aprile 1937). Picasso compose il grande quadro in soli due mesi e lo fece esporre nel padiglione spagnolo dell'esposizione universale di Parigi (maggio-novembre 1937). Guernica fece poi il giro del mondo, diventando molto acclamata, ma soprattutto servì a far conoscere la storia del conflitto fratricida che si stava consumando nel Paese iberico.

...per l'assembleaBiden è arrivato a New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'. Lo ... La giornata si chiuderà con ilper i leader al Metropolitan Museum of Art. Mercoledì ...Mosca , 14. Il presidente russo Vladimir Putin, al termine deldi ieri al cosmodromo di Vostochny in Siberia con l'omologo nordcoreano Kim Jong - un, ...del Consiglio di sicurezzasulle ...

Onu: ricevimento di Biden al Met, assente Meloni La Gazzetta del Mezzogiorno

Programma settimanale del presidente Charles Michel - Consilium Consilium.europa.eu

Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha affermato di aver avuto un "incontro cordiale" a New York con il cancelliere tedesco, Olaf ...Nella Grande Mela, migliaia attivisti in piazza per chiedere iniziative urgenti contro il cambiamento climatico ...