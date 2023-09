Onu | Meloni non interverrà a Consiglio sicurezza per bilaterali | al suo posto Tajani**

(Di mercoledì 20 settembre 2023) New York, 20 set. (Adnkronos) - Cambio di programma in corsa. La premier Giorgia, a quanto si apprende, non parteciperà aldisulla crisi ucraina. Al suoil ministro agli Affari esteri Antonio Tajani. La premier, viene spiegato dalle stesse fonti, sarà impegnata in alcuni, da qui la decisione di delegare Tajani.

... tant'è che nei prossimi giorni sono attesi in città sia la premier Giorgiasia il ministro ... Mettendo al centro la Convenzionesui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla ...La presidente del Consiglio, Giorgia, "ha parlato alla Cina dei piani dell'Italia per uscire dalla Via della Seta". Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un'intervista alla rete statunitense Fox News, a ...

Migranti, Meloni chiede intervento Onu: Italia non sarà campo profughi d'Europa Il Sole 24 ORE

Il Presidente Meloni alla 78ma Assemblea Generale delle Nazioni ... Governo

Sarà una specie di duello all'ok corral, quello che andrà in onda, in diretta, all'assemblea generale dell'Onu, oggi 20 settembre 2023, tra Volodymyr Zelensky e Serghei Lavrov. Siederanno uno di front ...La Premier Giorgia Meloni è a New York per la sua prima assemblea generale dell'Onu. Questo il momento in cui è uscita dall’assemblea.