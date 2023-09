Onu | la protesta dell' ambasciatore israeliano contro il presidente iraniano Raisi

Curiosità: Le proteste in Marocco del 2011-2012 si inseriscono nel contesto delle proteste nel mondo arabo. La protesta marocchina esprime l'insofferenza crescente nei confronti del potere monarchico del re Mohammed VI, salito al trono nel 1999 ed il desiderio di riforme costituzionali che blocchino la prassi per cui il sovrano si assegna il potere decisionale per diverse questioni, mentre il paese possiede un governo e un parlamento privi di poteri reali. La protesta, ad ogni modo, assume un profilo più bilanciato rispetto agli altri paesi interessati dai torbidi, grazie anche al consenso più o meno diffuso di cui gode il monarca.

Gilad Erdan, l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite , è stato protagonista di unacontro il presidente dell'Iran Ebrahim Raisi. Durante l'intervento di Raisi , Erdan ha ...all'..."Le donne iraniane meritano libertà ora". Platealeal Palazzo di Vetro dell'ambasciatore israeliano all'che, mentre parlava il presidente Ebrahim Raisi, dinanzi all'Assemblea generale, ha esposto in aula un cartello che chiedeva maggiore ...

La protesta plateale dell'ambasciatore israeliano all'Onu contro il presidente iraniano Raisi La Stampa

Scontro con l'Onu sul caso di Attanasio. La famiglia protesta Domani

Gilad Erdan, l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, è stato protagonista di una protesta contro il presidente dell'Iran Ebrahim Raisi. Durante l'intervento di Raisi, Erdan ha alzato un cartello ...Ieri la Mezzaluna rossa indicava un «bilancio provvisorio di 11mila vittime ritrovate, 4mila identificate e altre 9mila persone ancora disperse», molto probabilmente rimaste sepolte sotto il fango che ...