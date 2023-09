Onu | applausi per Zelensky per la prima volta all' Assemblea - Leader ucraino | Russia usa cibo ed energia come armi

Curiosità: La Juventus Football Club (dal latino: iuventus, «gioventù»), meglio nota come Juventus (/ju'vntus/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Biden attacca la Russia e piovonoÈ scoppiato l'applauso dell'Assemblea generale quando il ... ha detto con forza Biden rivolgendosi alla sala dei leader del mondo convenuti all'. Biden ha ...AGI/Vista - L'Applauso dell'aula del Palazzo di vetro al termine dell'intervento del presidente ucraino Volodymr Zelensky all'assemblea generale dell'. Fonte video: UN

Assemblea generale Onu a New York, applausi per Zelensky al ... La7

Guterres condanna Mosca. Zelensky: il mondo non ci abbandoni. Stasera il discorso di Giorgia Meloni - Aggiornamento del 20 Settembre delle ore 04:23 - Aggiornamento del 20 Settembre delle ore 04:23 RaiNews

«Non permetterò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine della cerimonia con cui ha deposto una corona di fiori ...In apertura all'Assemblea Onu il segretario Antonio Guterres ha lanciato il seguente monito: "La democrazia è in pericolo, l'autoritarismo è in marcia. Le disuguaglianze crescono. E l'incitamento all' ...