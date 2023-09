Omissioni ricette e Certificati telematici Caiazza FIMMG | in Campania è la regola

(Di mercoledì 20 settembre 2023)):SSN eda parte dei Medici Specialisti, in Regionesono lanon l’eccezioneSSN eda parte dei Medici Specialisti, in Regionesono lanon l’eccezione. Questo è il tema affrontato in una lettera inviata dal dottor Salvatore, vicesegretario vicario diASL Napoli 2 Nord al Responsabile della Direzione della Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione. Il dottorha inviato in redazione la lettera ...

Curiosità: La seconda stagione della serie televisiva Carabinieri, formata da 24 episodi, è stata trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 dall'11 marzo al 27 maggio 2003 per due episodi a settimana.

... parole, opere e- chi le aggira o le infrange è sempre visto come eroe o furbo. Mai come ... In questi giorni parecchiesono state rovesciate sul tavolo della discussione sulla ...... parole, opere e- chi le aggira o le infrange è sempre visto come eroe o furbo. Mai come ... In questi giorni parecchiesono state rovesciate sul tavolo della discussione sulla ...

Omissioni ricette e Certificati telematici. Caiazza (FIMMG): in ... Punto! Il web magazine