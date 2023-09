Omicidio nautico | via libera della Camera | cosa prevede il nuovo reato

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dopo il viadel Senato a febbraio, è stato approvato dalla268 sì e 1 no il progetto di legge che introduce nell’ordinamento italiano i reati die di lesioni personali nautiche, che diventerà legge con la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stato il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, che ha firmato, la proposta, a spiegare la necessità di questa norma: «Viene finalmente colmato un vuoto legislativo inaccettabile. Da oggi la pena sarà la stessa dell’stradale e questo avrà certamente un effetto deterrente per il contrasto alle violazioni delle regole di elementare prudenza anche in mare». Il senatore sottolinea che prima del viadel Parlamento, per gli omicidi o le lesioni procurate in navigazione marittima o ...

Curiosità: La XIX legislatura della Repubblica Italiana, in carica dal 13 ottobre 2022, è l'attuale legislatura del Parlamento Italiano.

