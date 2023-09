Curiosità: La XIX legislatura della Repubblica Italiana, in carica dal 13 ottobre 2022, è l'attuale legislatura del Parlamento Italiano.

"Approvata finalmente la legge che equipara, dal punto di vista sanzionatorio, l'e le lesioni personali nautiche a quelle stradali. Non è un provvedimento contro la nautica,...trasporto...Il provvedimento estende allomicidioanche le relative aggravanti se lomicidio e le lesioni sono causate in stato di ubriachezza o sotto leffetto di droghe, se compiute da chi non ha la ...

L’omicidio nautico è legge, la Camera approva il pdl la Repubblica

Omicidio nautico, la Camera approva il pdl: cosa dice la nuova legge ilGiornale.it

Le pene possono arrivare a 18 anni di reclusione. Aggravanti lo stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze e la assenza di patente nautica o di assicurazione e la fuga dopo il sinistro ...Approvato il pdl che introduce il reato dell'omicidio nautico. Ricordate a Montecitorio le vittime Greta Nedrotti e Umberto Garzarella.