Omicidio nautico | la Camera approva il pdl | cosa dice la nuova legge

Curiosità: La XIX legislatura della Repubblica Italiana, in carica dal 13 ottobre 2022, è l'attuale legislatura del Parlamento Italiano.

Con 268 voti a favore e uno solo contrario la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge che introduce il reato die di lesioni personali nautiche.

Pene più severe per chi guida in stato di ebrezza e per chi non presta soccorso anche per incidenti a bordo di imbarcazioni. Con 268 voti a favore e uno solo contrario la Camera dei deputati ha approv ...In un anno il governo Meloni ha creato nuove fattispecie di reato e ha alzato le pene, seguendo la tendenza di affrontare devianze e disagio sociale attraverso lo strumento giudiziario ...