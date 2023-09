Old Dads | Bobby Cannavale e Bill Burr mattatori nel trailer della nuova commedia Netflix

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ad affiancare questa coppia inedita c'è anche Bokeem Woodbine. Il film uscirà in streaming il 20 ottobre prossimo.ha diffuso in streaming ildi Oldper famiglie interpretata dae Bokeem Woodbine nei panni dei "padri attempati" del titolo. L'uscita sulla piattaforma è prevista per il 20 ottobre prossimo. Oldsegue il trio di protagonisti che, come suggerisce il titolo, è composto da vecchi padri. Il gruppo, già affiatato tra loro, si ritrova presto legato da un'altra caratteristica comune: sono diventati tutti padri in tarda età. Ora, devono affrontare le sfide che derivano dall'essere genitori: dall'adattamento al massiccio cambiamento di vita, agli ...

Si intitola, e per il momento viene descritto semplicemente così: Come potrete vedere dal primo trailer ufficiale del film (effettivamente molto divertente), quello della paternità, in...Bill Burr, Bobby Cannavale e Bokeem Woodbine sono diventati padri in età relativamente tarda: ecco il trailer di...

Old Dads: o dell'essere boomer (e padre) in un mondo tutto nuovo ... ComingSoon.it

