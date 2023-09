Oggi è un altro giorno | Serena Bortone | “Non sempre si sceglie quel che si fa”

(Di mercoledì 20 settembre 2023)ha chiuso definitivamente la sua esperienza conè un, dopo che il programma è stato eliminato dal nuovo palinsesto della prossima stagione. Per la conduttrice però è solo l’inizio di nuovi progetti che la vedranno molto presto protagonistasulle reti Rai. Dopo la notizia della chiusura diè unaveva preferito tenersi fuori dai pettegolezzi. Eppure, adesso che le acque si sono abbastanza calmate la conduttrice ha deciso per la prima volta di parlare nel corso di un’intervista. Ecco cosa ha detto lasulla chiusura del programma e l’inizio della sua nuova avventura televisiva....

Curiosità: Oggi è un altro giorno è stato un programma televisivo italiano, andato in onda su Rai 1 dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2023 con la conduzione di Serena Bortone. Il programma veniva trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:05 alle 16:05, dallo studio 3 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà a Roma.

Strada facendo però i problemi sono emersi uno dopo l'disegnando un quadro difficilissimo, le cui origini risalgono nel passato remoto e in quello più recente, quello in cui gli italiani hanno ...... Certo, al confronto di simili creazioni, un semplice Martini cocktail di gin e una goccia di vermut dry - solitamente guarnito con nient'che un'oliva - parrebbe un monumento, se non alla ...

Serena Bortone rompe il silenzio sulla chiusura di Oggi è un altro ... Fanpage.it

Serena Bortone rivela come ha (davvero) reagito alla chiusura di Oggi è un altro giorno Today.it

Opinione degli esperti di Deidre Huysamen Dietician - Dietetics and Clinical Nutrition Services · 7 anni di esperienza · South Africa Sì, l'uva è sana. L'uva è una grande fonte di fibre che aiuta a di ...Opinione degli esperti di Cassia D Muller Bechelor in Nutrition · 2 anni di esperienza · Brazil Un cucchiaio di curcuma equivale a 3g di curcuma, o 3000mg. È una buona quantità da prendere ogni giorno ...