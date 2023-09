Oggi 20 settembre | Santi Martiri Coreani Apostoli coraggiosi della fede

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ricorrela memoria liturgica dei, fondatoriprima comunità cristiana in Asia, perseguitati e uccisi. La vicenda deisi colloca tra le fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, precisamente nel 1782 quando l’intellettuale Ni-Tek-tso dalla Corea andò in Cina ad informarsi sulla religione cattolica. Lesse dei libri e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Curiosità: Gli attentati dell'11 settembre 2001 furono una serie di quattro attacchi suicidi coordinati, compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d'America da un gruppo di terroristi appartenenti all'organizzazione terroristica Al Qaida. Gli attacchi causarono la morte di 2 977 persone (più 19 dirottatori) e il ferimento di oltre 6 000 persone. Negli anni successivi si verificarono ulteriori decessi a causa di tumori e malattie respiratorie legate alle conseguenze degli attacchi. Per questi motivi, e per gli ingenti danni infrastrutturali causati, tali eventi sono spesso considerati dall'opinione pubblica come i più gravi attentati terroristici dell'età contemporanea.

In redazione di Investireè arrivato un quesito interessante sulla rottamazione - quater. Buongiorno, ho da poco ricevuto ... Se si riceve una cartella aVeniamo ora al quesito esposto in ...MILANO " Si annuncia una giornata debole per i mercati azionari, mentre salgono i rendimenti dei titoli del Tesoro in vista della decisione della Federal Reserve. Secondo i mercati stasera la Fed ...

• Ore 18.45: REAL MADRID-UNION BERLINO, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, bordocampo Giorgia Cenni, Diretta Gol Daniele Barone • Ore 18.45: ...Da venerdì 22 a domenica 24 Settembre 2023 Parma si mette (ancora) all’ascolto. Al via la seconda edizione di PodFest - Piccolo festival del podcast, un appuntamento creativo e culturale, suddiviso in ...