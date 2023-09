Curiosità: La Piramide del Louvre è una piramide in vetro e metallo che funge da atrio al Museo del Louvre, a Parigi.

In una nota diffusa oggi la Federazione rileva che "dopo un anno dall'insediamento del... La Fish chiede "un intervento immediato riguardo l'attuazione della riforma dei, i Piani Educativi ...Foto: Agenzia Dire "Dopo un anno dall'insediamento delgoverno, la questione dell'inclusione scolastica non è ancora stata affrontata in modo ...riguardo l'attuazione della riforma dei, i ...

Nuovo PEI: le ore del GLO possono essere retribuite La novità del decreto 153/2023 del 1 Agosto Orizzonte Scuola

Il nuovo Pei parte per davvero: bene le modifiche, ma ancora tante ... Vita

La Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) esprime la sua preoccupazione e le sue aspettative in merito all'attuale situazione dell'inclusione scolastica in Italia. In una nota di ...Fish esprime la propria preoccupazione e le sue aspettative in merito all'attuale situazione dell'inclusione scolastica in Italia. (ANSA) ...