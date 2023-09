Nuovo Codice della strada | cosa si potrà ancora fare con il cellulare in auto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ci vorrà del tempo prima che la riforma del, caldeggiata da Matteo Salvini, entri in vigore. E non è da escludere che, nella fase di conversione parlamentare, il testo licenziato nel Consiglio dei ministri di lunedì 18 settembre possa subire delle modifiche. Se le disposizioni resteranno inalterate, invece, è chiaro che l’uso dei cellulari da parte dei conducenti subirà una stretta. Eppure, stando al disegno di legge, qualche attività con lo smartphone, mentre si è alla guida,comunque essere svolta. Quali? Le elenca Il Sole 24 ore in un approfondimento. Prima di tutto, va detto che fino all’autunno 2021 ilvietava l’utilizzo soltanto di «apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore». Una gamma di oggetti troppo vaga e ...