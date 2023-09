(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'iscrizione nelnon può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Pertanto non comporta più l’d’appalto. E' quanto scrive l'commentando la delibera n. 397 del 6 settembre riguardante le nuove regole attive dal 1° luglio 2023. L'articolo .

Curiosità: Il codice civile in Italia è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme giuridiche di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI).

Questo mercoledì di settembre si è aperto con unminimo storico su Amazon per diversi ... TUTTE LE MIGLIORI OFFERTE DEL GIORNO OFFERTE EBAY CONSCONTO Amazon Music Unlimited, gratis per 4 ...Al momento dell'installazione e dell'avvio, l'app chiede agli utenti di scansionare unQR ... Ciò significa che non permetterà agli utenti di creare unaccount direttamente dall'iPad. ...

Nuovo codice appalti, l’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare. Parere ANAC Orizzonte Scuola

Esclusione per illeciti professionali, guida all'uso dopo le indicazioni dell'Anac sulle novità del nuovo codice NT+ Enti Locali & Edilizia

L’intelligenza artificiale sta facendo emergere la “Siliconomy”, una nuova era di sviluppo economico generata dalla magia del silicio e dal software ...Il governo ha approvato nuove leggi sulla sicurezza stradale, con implicazioni significative per i ciclisti, i conducenti di monopattini elettrici e i gestori di servizi di sharing.