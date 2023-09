Nuovo blitz interforze a Napoli

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Proseguono i servizi ad “alto impatto” di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Lo riferisce l’Ansa.all’alba: in campo 300 uomini Le aree interessate oggi sono quelle del centro di, in particolare dei quartieri “San Lorenzo-Vicaria” dove, dalle prime ore del mattino, circa 300 operatori delle diverse forze dell’ordine sono impegnati nell’esecuzione di numerose perquisizioni. Le operazioni precedenti Particolarmente imponente quello del 7 settembre quando ottocento uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza sono stati sguinzagliati in un’analoga operazione questa volta fra Roma e: droga e armi l’obiettivo dell’operazione L'articolo proviene da The Social Post.