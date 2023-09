“Nuovo arrivo in famiglia” Chiara Ferragni | Fedez e i bimbi tanto felici L’annuncio e le polemiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023)in. Lasi allarga in vista del trasloco definitivo nella nuova casa. Un fatto epocale, così sembra, per i fan che hanno subito espresso la propria opinione a riguardo. Esattamente com’è accaduto quando l’influencer ha mostrato alcune foto della nuova abitazione, informando tutti i fan che i figlioletti Leone e Vittoria avrebbero avuto il lusso di vivere un bagno ciascuno. L’opinione pubblica si è divisa anche in questo caso.in casa Ferragnez, il pubblico contesta. A distanza di poche ore dalla polemica sollevata in merito ai bagni da destinare a ciascun figlioletto in casa Ferragnez, ora l’attenzione dei fan su concentra sull’ultimo arrivato, o meglio, ultima. ...