Nuovo allarme in tavola | non si trovano più le patate

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mentre il carrello della spesa si svuota sempre di più – gli italiani nel 2023 hanno dovuto tagliare l’acquisto di cibo del 5% a causa del caro prezzi, a fronte però di un aumento dei costi pari al 7% -, un’altra stangata arriva sulle tavole degli italiani: adesso a mancare sono anche le. Lesono da sempre l’ortaggio più presente nelle tavole delle case e dei ristoranti: bollite, fritte, al forno, croccanti, trasformate in purè o base per torte salate. Circa l’80% degli italiani consumaalmeno una volta a settimana e tra i principali criteri di acquisto c’è da sempre il rapporto qualità/prezzo, fattore decisivo per il 53% dei consumatori, secondo un’indagine promossa da Unapa, l’Unione nazionale di settore. Cibo semplice, povero, democratico, eppure sempre più difficile da reperire. In diversi supermercati – forse ...