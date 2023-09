Nuova Zelanda | terremoto di magnitudo 5 8 sull' Isola del Sud

Curiosità: La Nuova Zelanda (in inglese New Zealand; in maori Aotearoa) è uno stato insulare dell'Oceania, posto nell'oceano Pacifico meridionale, formato da due isole principali, l'Isola del Nord e l'Isola del Sud, e da numerose isole minori come l'Isola Stewart e le isole Chatham. Il mar di Tasman la separa dall'Australia, situata circa 2000 km a nord-ovest; conta poco più di 5 milioni di abitanti (al 2021), distribuiti su 267710 km² (comprese le isole degli Antipodi, Auckland, Bounty, Campbell, Chatham e Kermadec); la capitale, che è anche la città a svolgere questo ruolo più a sud del mondo, è Wellington, mentre la città più popolosa è Auckland. La vetta più alta è il Monte Cook.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata alle 9:14 ora locale (le 23:14 di ieri in Italia) in, sull'Isola del Sud.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata in Nuova Zelanda. Epicentro vicino ad Ashburton, profondità ipocentro 9 km. La popolazione ha avvertito la scossa, ma al momento non ci sono ...