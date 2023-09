Nuova Reggina | UFFICIALE | preso un centrocampista argentino

Curiosità: La Reggina 1914, nota semplicemente come Reggina, è una società calcistica italiana con sede nella città di Reggio Calabria.

Commenta per primo LFA Reggio Calabria comunica di aver perfezionato l'accordo con l'Arezzo per il prestito temporaneo del portiere italo - argentino Marco Fecit (classe 2005), nella scorsa stagione ...... ma anche allenatore della squadra amaranto, Francesco Cozza dice la sua sull'attuale momento, lasocietà, il campionato di serie D: ' Sono stato anche io protagonista di quella...

LFA Reggio Calabria comunica di aver perfezionato l'accordo con il Barletta per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista argentino Enzo Fabricio Ponzo (classe 2004), che ha firmato un c ...allo stesso tempo c'è qualche perplessità sulla scelta dei portieri della nuova Reggina, ruolo strafondamentale in D e non solo (negli ultimi anni fallimenti a go-go sulla scelta, tranne Nicolas e ...