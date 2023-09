Notte di scosse di terremoto a Marradi | la più forte di magnitudo 3 2

(Di mercoledì 20 settembre 2023) È stata unadidi, comune in provincia di Firenze, colpito due giorni fa da un sisma di4.9. Dalla mezzal’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato già almeno 12, la piùdelle quali di3.2 alle 00:50. E un’altra di3 è avvenuta all’01:02. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. “Anche in questacontinua il supporto del sistema regionale di Protezione Civile alla popolazione”, annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

