Non sono mai stata adolescente | Fiordaliso | la confessione lascia senza parole

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Questo è l'unico momento della mia vita che mi voglio godere, nonmaie qui mi diverto":lo ha detto ieri sera - lunedì 18 settembre - durante la diretta del Grande Fratello. La cantante, infatti, è una delle protagoniste di questa nuova edizione condotta da Alfonso Signorini. "A 15 annidiventata mamma, non ho mai avuto amiche con cui divertirmi e parlare del ragazzo che mi piace.diventata subito grande", ha spiegato ancora l'artista, facendo commuovere tutti. La commozione, poi, è aumentata quandoha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita, la perdita della mamma e del papà: "Mia mamma èuna delle prime vittime di Covid, èla cosa più crudele che mi ...

Curiosità: Non sono una signora/Radio è un 45 giri della cantante pop italiana Loredana Bertè, pubblicato nel 1982 dall'etichetta discografica CGD. Il controcanto fu inciso dalla sorella Mia Martini.

I contribuenti interessatiquasi 14 milioni includendo pensionati e lavoratori autonomi. Ma il ... Gli effetti del combinato disposto di taglio del cuneo e riforma dell'Irpeftoccherebbero poi ...... per esempio, dei 41 anni di anzianità contributiva come condizione sufficiente per il pensionamento -ci. L'ha detto espressamente il ministro Giancarlo Giorgetti, il primo nel suo partito ...

Orsa Amarena, il Parco d'Abruzzo: "I cuccioli non sono morti, tutte falsità. Ecco cosa succederà quest'invern… La Stampa

Frecce Tricolori, il padre della bimba morta nell'incidente: «Non sono riuscito a slegarla, dove ho sbagliato» Open

Consulta l'oroscopo Capricorno a cura di Paolo Fox di oggi, 20 settembre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...Consulta l'oroscopo Gemelli a cura di Paolo Fox di oggi, 20 settembre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...